Lớp học tình thương của thầy giáo ‘tay ngang’

Đó là lớp học tình thương, nơi mỗi tối, đại úy Nguyễn Đình Thông "biến" thành một người thầy, gieo từng con chữ cho những đứa trẻ nghèo khát học.

"Thầy giáo", đại úy Đình Thông hằng ngày cần mẫn rèn từng nét chữ cho học sinh ẢNH: NVCC

Thầy giáo "tay ngang" và hành trình tự rèn

Nguyễn Đình Thông sinh năm 1994 tại vùng quê nghèo Hà Tĩnh. Hình ảnh người lính biên phòng dũng cảm và giản dị từ thuở nhỏ đã gieo trong anh ước mơ khoác lên mình bộ quân phục. Năm 2018, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, anh tình nguyện về công tác tại Tây Ninh, vùng đất xa xôi đầy nắng gió.

Tháng 7.2020, sau nhiều cương vị công tác, anh được bổ nhiệm Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng xã Tuyên Bình (Tây Ninh). Công việc đưa anh đến gần hơn với đời sống của những người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam. Giữa những khó nhọc của vùng đất này, anh nhận ra còn một nỗi day dứt: nhiều đứa trẻ mải theo cha mẹ mưu sinh mà không biết chữ. "Ngày đầu đến đây, tôi thấy các em nhỏ chăn bò, bán vé số, đi cắt lục bình…mà không được đến trường. Những đôi mắt đen láy ngơ ngác với bàn tay chai sạn khiến tôi chạnh lòng. Từ đó, tôi tự hứa sẽ làm gì đó để giúp các em", anh nhớ lại.

“Thầy giáo” Nguyễn Đình Thông trong một tiết dạy ở lớp học tình thương ẢNH: NVCC

Lớp học tình thương ở xã Tuyên Bình đã được đồn biên phòng mở từ năm 2013, khi tình trạng di cư tự do khiến nhiều em bỏ lỡ cơ hội học hành. Phòng học cũ của một trường tiểu học được mượn tạm, bàn ghế chắp vá, bảng viết đã sờn phấn. Nhưng mỗi tối, nơi đó lại rộn rã tiếng đọc bài của những gương mặt đen nhẻm, nụ cười trong trẻo. Khi được giao phụ trách lớp học này, đại úy Thông không giấu nổi bỡ ngỡ. "Tôi là lính, chưa qua trường lớp sư phạm. Đứng trên bục giảng, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Lại thêm giọng miền Trung nặng, sợ các em nghe không hiểu", anh kể.

Để khắc phục, anh tự tập luyện nói chậm, tìm tài liệu giảng dạy tiểu học và gọi điện về nhờ mẹ - một giáo viên tiểu học hướng dẫn cách dạy trẻ đánh vần, làm toán. Anh còn đến Trường tiểu học Tuyên Bình để học hỏi kinh nghiệm từ các thầy cô. Từng ngày, anh biến mình thành một người thầy thực thụ.

Gieo chữ giữa những nhọc nhằn

Từ 18 giờ, căn phòng lớp học vang lên tiếng ê a. Những đứa trẻ sau một ngày mệt nhọc vẫn háo hức tập viết từng nét chữ. "Âm thanh hạnh phúc nhất với tôi chính là tiếng các em đánh vần vang trong đêm", đại úy Thông cười hiền.

Đại úy Nguyễn Đình Thông giảng dạy các em nhỏ ở lớp học tình thương ẢNH: NVCC

Năm học 2024 - 2025, lớp học duy trì 2 lớp với 33 học sinh theo học với độ tuổi từ 6 - 13 tuổi. Học sinh theo học tại đây được phân chia theo 2 phòng học khác nhau. Một phòng dạy cho các em theo chương trình lớp 1, phòng còn lại dạy chung tất cả các em theo chương trình từ lớp 2 đến lớp 5. Không chỉ dạy chữ, anh Thông còn dạy các em những điều giản dị về nếp sống, cách chào hỏi, giữ gìn vệ sinh, biết giúp đỡ cha mẹ. Với anh, giáo dục là gieo mầm cả nhân cách, chứ không chỉ là con chữ.

Duy trì sĩ số học sinh là thử thách lớn. Nhiều em bỏ học vì phải phụ cha mẹ kiếm sống, còn phụ huynh thì không ít người cho rằng "học chữ đâu nuôi được cái bụng". Đã không ít lần, anh cùng đồng đội đến từng nhà, kiên nhẫn khuyên nhủ. "Chúng tôi nói với phụ huynh rằng, cho con học là trao cho chúng một tương lai tốt hơn. Có em chỉ cần được động viên vài lần là quay lại lớp, nhưng cũng có trường hợp phải vận động nhiều tuần liền", anh tâm sự. Không dừng lại ở đó, anh vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng, xe đạp, quần áo và sách vở. Những món quà tuy nhỏ nhưng giúp các em cảm nhận được sự quan tâm và ý nghĩa của việc học.

Những dịp tết, anh và đồng đội thường tổ chức tặng quà cho học sinh và gia đình. Tết Nguyên đán 2025 vừa qua, Đồn biên phòng Tuyên Bình phối hợp cùng nhà hảo tâm và chính quyền địa phương trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các em, gửi gắm mong ước một mùa tết ấm áp, đủ đầy.

Nhắc đến những ngày gắn bó với lớp học, đại úy Thông rưng rưng kể về một kỷ niệm năm 2022: "Hôm đó, sau giờ học, tôi chở một em học sinh tầm 7 tuổi về. Em ôm lưng tôi rồi khóc và hỏi: 'Thầy cũng đi hả thầy?', vì tưởng tôi sẽ rời đơn vị như các chiến sĩ nghĩa vụ khác. Lúc ấy, tôi như nghẹn lại. Câu hỏi ấy làm tôi xúc động đến nghẹn lời. Tôi hiểu rằng với các em, lớp học này không chỉ là nơi học chữ mà còn là chỗ dựa tinh thần".

Đồn Biên phòng Tuyên Bình tặng quà của nhà hảo tâm cho các em ở lớp học tình thương ẢNH: NVCC

Thầy giáo mang quân hàm xanh một đời tận hiến

Hơn 4 năm qua, hình ảnh đại úy Nguyễn Đình Thông với quân phục màu xanh đứng lớp dưới ánh đèn dầu đã trở nên quen thuộc với người dân vùng biên. Anh vừa là người lính bảo vệ Tổ quốc, vừa là người gieo chữ, gieo ước mơ.

Lau vội giọt mồ hôi trên trán khi vừa kết thúc tiết dạy, thầy giáo quân hàm xanh Nguyễn Đình Thông nói với ánh mắt kiên định: "Chỉ cần một đứa trẻ biết đọc, biết viết, cuộc đời nó sẽ khác đi. Đó là lý do tôi không bao giờ muốn lớp học này tắt đèn".

Lớp học tình thương không chỉ dạy chữ, mà còn ươm mầm cho tương lai của cả một cộng đồng. Nhiều học sinh từng học ở đây giờ đã tự tin tiếp tục chương trình phổ thông, một số em lớn còn quay lại phụ giúp dạy lớp. "Nhìn thấy các em trưởng thành, tôi cảm nhận rõ giá trị của từng giờ lên lớp. Mỗi ngày, tôi lại thấy mình cần cố gắng nhiều hơn để không phụ sự tin tưởng của những đôi mắt thơ ngây ấy", anh chia sẻ.

Các “thầy giáo” quân hàm xanh nhận hoa trong ngày lễ 20.11 của lớp học tình thương ẢNH: NVCC

Với sự nỗ lực cố gắng đóng góp cho công tác xóa mù chữ nơi vùng biên giới, đại úy Nguyễn Đình Thông đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý: bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021; bằng khen của Bộ Tư lệnh năm 2018, 2021; bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2020; danh hiệu Chiến sĩ thi đua từ năm 2016 đến nay. Tháng 11.2024, anh được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô", do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

"Công việc này giúp tôi học cách kiên nhẫn và yêu thương nhiều hơn. Được thấy học sinh trưởng thành từng ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất", anh chia sẻ, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Trong câu chuyện của đại úy Thông, không có những lời hoa mỹ, chỉ có tình yêu thương lặng lẽ và niềm tin rằng tri thức có thể thay đổi số phận. Anh luôn nhớ lời dạy của Bác Hồ: "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

Giữa miền biên giới nắng gió, lớp học tình thương của đại úy Nguyễn Đình Thông vẫn sáng đèn mỗi tối. Ở nơi tưởng chừng chỉ có khó nhọc và lam lũ, những con chữ vẫn đều đặn nảy mầm, mang theo hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn. Và trong mắt người dân Tuyên Bình, người thầy mang quân hàm xanh ấy chính là hiện thân của tình yêu thương, của ngọn lửa không bao giờ tắt.