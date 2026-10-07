Tách EVNNPT khỏi EVN, xóa độc quyền truyền tải điện

Thông tin được ông Bùi Quốc Hùng, Phó cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công thương), cho biết tại họp báo thường kỳ quý 3 chiều 7.10 khi nói về định hướng tái cơ cấu ngành điện và EVN.

Theo ông Hùng, Bộ Công thương và Bộ Tài chính đang xây dựng, trình Chính phủ 2 đề án liên quan đến cấu trúc ngành điện. Bộ Công thương xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường điện lực cạnh tranh, trong khi Bộ Tài chính xây dựng Đề án tái cơ cấu EVN.

Bộ Công thương đề xuất sớm tách EVNNPT khỏi EVN để phát triển thị trường điện cạnh tranh, minh bạch ẢNH: EVNNPT

Ông Hùng cho biết, ngành điện hiện có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Kinh nghiệm từ các quốc gia đã xây dựng thị trường điện cạnh tranh cho thấy cần tách bạch các khâu phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn và bán lẻ điện.

Hiện truyền tải và phân phối điện là những khâu mang tính độc quyền tự nhiên. EVNNPT, đơn vị thành viên của EVN, là doanh nghiệp nhà nước duy nhất phát triển và vận hành hệ thống truyền tải điện trên toàn quốc, hiện quản lý 33.405 km đường dây 500 kV và 220 kV.

Theo ông Hùng, Bộ Công thương đề xuất sớm tách EVNNPT khỏi EVN, chuyển về bộ, ngành quản lý nhằm phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh, đảm bảo tính công bằng, minh bạch giữa nguồn điện và lưới điện.

Tách bạch phân phối và bán lẻ điện

Đối với khâu phát điện, Bộ Công thương đề xuất tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các tổng công ty phát điện thuộc EVN để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đồng thời, Nhà nước sẽ xem xét thành lập Tổng công ty Phát điện chiến lược quốc gia, trước mắt thuộc EVN và về lâu dài có thể tách riêng, để quản lý các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu như Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang... và các dự án điện hạt nhân trong tương lai.

Một thay đổi khác được Bộ Công thương định hướng là tách bạch hoạt động phân phối và bán lẻ điện tại các tổng công ty điện lực. Việc này sẽ được thực hiện theo lộ trình nhằm đảm bảo năng lực tài chính của các đơn vị, tạo cơ sở để doanh nghiệp ký kết hợp đồng và quản trị rủi ro.

Trong tương lai, các tổng công ty phân phối sẽ đóng vai trò đơn vị mua điện cạnh tranh trên thị trường bán buôn và bán lẻ để cung ứng cho khách hàng.

Hiện EVN có 5 tổng công ty phân phối điện gồm EVNHANOI, EVNNPC, EVNCPC, EVNSPC và EVNHCMC.