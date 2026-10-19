Tai biến sau mổ u đại tràng, người đàn ông 'ho ra phân'

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư vừa phẫu thuật điều trị cho nam bệnh nhân 54 tuổi nhập viện trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết, áp xe phổi, sốt cao kéo dài và ho nhiều đờm có mùi hôi bất thường, giống mùi phân.

Khoảng 3 tháng trước, bệnh nhân được phẫu thuật cắt u tại địa phương, sau đó tiếp tục phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột do tắc ruột. Do rò miệng nối đại tràng, người bệnh phải phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo bên trái.

Nam bệnh nhân "ho ra phân" được phẫu thuật điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư ẢNH: THANH ĐẶNG

Sau phẫu thuật, bệnh nhân liên tục sốt cao, ho nhiều đờm có mùi giống phân nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư điều trị.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện cho thấy ổ áp xe lớn ở phổi phải thông với ổ dịch dưới gan qua một lỗ thủng cơ hoành. Ngoài ra, bệnh nhân còn có ổ dịch ở thành bụng trái.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thủng đại tràng phải gây áp xe dưới gan, hoại tử và thủng cơ hoành, tạo đường thông bất thường lên phổi phải. Đồng thời, người bệnh còn bị rò miệng nối đại tràng trái từ cuộc phẫu thuật trước đó.

Dịch nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa theo đường thông bất thường qua cơ hoành lên khoang ngực, hình thành ổ áp xe lớn ở phổi phải, khiến bệnh nhân ho ra đờm có mùi hôi giống phân.

Để xử lý các tổn thương, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật mở ngực, làm sạch ổ áp xe phổi. Trong quá trình phẫu thuật ổ bụng, ê kíp xác định lỗ thủng đại tràng phải lan lên vùng dưới gan, gây hoại tử, thủng cơ hoành và tạo đường thông lên phổi phải; đồng thời phát hiện vị trí rò miệng nối đại tràng trái.

Các bác sĩ đã làm sạch ổ bụng, khâu phục hồi lỗ thủng cơ hoành và đưa hai vị trí đại tràng tổn thương ra làm hậu môn nhân tạo nhằm kiểm soát nguồn nhiễm khuẩn.

Theo các bác sĩ, đây là chuỗi tổn thương liên hoàn từ đại tràng qua vùng dưới gan, cơ hoành đến phổi phải. Đường thông bất thường giữa hệ tiêu hóa và hệ hô hấp khiến dịch nhiễm khuẩn lan lên phổi, gây áp xe và tạo ra đờm có mùi giống phân.

Đến ngày thứ hai sau phẫu thuật, bệnh nhân bước đầu qua cơn nguy kịch.