19.741 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ảnh hưởng đến thu thuế như thế nào?

Theo Tổng cục Thuế, tháng 2 trùng vào kỳ nghỉ tết Nguyên đán năm 2021 và đợt bùng phát dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố khiến hoạt động thương mại trong nước, vận tải và du lịch giảm so với tháng trước.

Thêm vào đó, tiến độ thực hiện các dự án, công trình bị chậm lại, đồng thời chủ đầu tư, nhà thầu chủ yếu tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp nên tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 2 tháng đầu năm so với kế hoạch đạt không cao, bằng 9% so với kế hoạch năm.

Đặc biệt, trong 2 tháng đầu năm, có tới 19.741 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh , nhiều hơn 60,5% so với cùng kỳ, đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách.

Về số liệu, cụ thể tính đến hết 2 tháng đầu năm, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 246.449 tỉ đồng, bằng 22,1% so với dự toán, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 4.897 tỉ đồng, bằng 21,1% so với dự toán, bằng 46,7% so với cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 241.553 tỉ đồng, bằng 22,1% so với dự toán. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết, chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước ước đạt 200.392 tỉ đồng, bằng 22,7% so với dự toán.

So với dự toán, có 8/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 20%), trong đó một số khoản thu lớn như khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 20,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 25,4%; khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh ước đạt 26,5%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 25%; thu từ xổ số ước đạt 28,4%; tiền sử dụng đất đạt 21,7%.

Liên quan đến thanh, kiểm tra thuế , trong tháng 2, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 3.412 cuộc; kiểm tra được 16.500 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, qua đó đã kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 3.383,89 tỉ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 779,56 tỉ đồng; giảm khấu trừ là 123,92 tỉ đồng; giảm lỗ là 2.480,41 tỉ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 345,23 tỉ đồng.

Đến nay, toàn ngành thuế đã thực hiện được 505 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, tương ứng với tổng số tiền hoàn 2.497,8 tỉ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 14,35 tỉ đồng (trong đó, số thuế truy hoàn là 10,38 tỉ đồng, phạt là 3,97 tỉ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 3,46 tỉ đồng).