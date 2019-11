Doanh nghiệp vẫn bức xúc vấn đề thanh, kiểm tra thuế

Cán bộ thuế Bình Dương bị “nhắc nhở” Tổng cục Thuế vừa có công văn nhắc nhở Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với công chức , viên chức tại đơn vị này. Do thời gian qua một số người nộp thuế phản ánh cơ quan thuế gây khó khăn, hồ sơ DN gửi đến rất lâu nhưng không được giải quyết; khi DN đến làm việc thì chỉ dẫn đi lòng vòng qua nhiều phòng, đến giờ làm việc nhưng cơ quan thuế vẫn chưa làm việc khiến lãng phí thời gian của DN. Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Bình Dương rà soát các hồ sơ còn tồn đọng và giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định; nâng cao công tác phối hợp với các bộ phận để giải quyết công việc và kịp thời cho người nộp thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương chấp hành các quy định về thời gian làm việc. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Bình Dương bố trí công chức tại bộ phận giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”… T.Xuân

Năm nay, điểm đánh giá sự hài lòng của DN với cơ quan thuế là 7,79 điểm, tương đương tỷ lệ 78%, tăng 3 điểm % so với cuộc khảo sát năm 2016 và tăng 7 điểm % so với năm 2014. Nếu so với cuộc khảo sát năm 2016 có 3 chỉ số tăng điểm, 2 chỉ số giảm điểm, trong đó chỉ số thành phần “sự phục vụ của công chức thuế” được DN đánh giá là có tiến bộ nhất, tăng 1,5 điểm. Hai chỉ số “tiếp cận thông tin” và “kết quả giải quyết công việc” có kết quả tăng lần lượt là 0,23 điểm và 0,41 điểm. Hai chỉ số thành phần còn lại giảm điểm nhẹ là “thực hiện thủ tục hành chính thuế” (giảm 0,14 điểm) và “thanh tra kiểm tra thuế” (giảm 0,52 điểm).