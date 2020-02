3 ngày không bán được đồng nào, chợ sỉ An Đông đìu hiu mùa dịch Covid-19

Đó là tình trạng đã và đang xảy ra khá phổ biến tại chợ An Đông (Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông - phường 9, Quận 5, TP.HCM) từ sau Tết Nguyên đán đến nay. An Đông là một trong ngôi chợ truyền thống lâu đời nhất tại TP.HCM, cũng là chợ sỉ lớn nhất tại TP.HCM và cả khu vực phía nam với các mặt hàng: đồ khô, mỹ nghệ, áo quần, giày dép, nữ trang, ẩm thực… Thế nhưng, theo phản ánh của các tiểu thương, do ảnh hưởng dịch viêm phổi cấp Covid-19, gần nửa tháng nay ra chợ mở quầy và toàn tiểu thương ngồi… ngó nhau là chủ yếu.