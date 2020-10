Bác bỏ tin xin phá sản, Vietnam Airlines lỗ 10.750 tỉ đồng trong 9 tháng

Quý 3 dù cải thiện về doanh thu, nhưng hiệu quả chung vẫn lỗ 3.626 tỉ đồng. Vay ngắn hạn của VNA tăng lên 5.242 tỉ đồng, các khoản phải trả giãn, hoãn là 4.268 tỉ đồng.

Trước đó, hồi giữa năm, VNA từng báo cáo nếu không được Chính phủ hỗ trợ, hãng này có nguy cơ hết tiền vào tháng 8 và kiến nghị được hỗ trợ 12.000 tỉ đồng vốn vay ưu đãi 0%.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về gói hỗ trợ ưu đãi của Chính phủ với VNA, ông Hiền cho biết, hãng này đã có 14 báo cáo Chính phủ kiến nghị các giải pháp hỗ trợ. “Chính phủ sẽ có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho VNA với tư cách cổ đông lớn chiếm trên 86%, hiện đang trong quá trình xử lý thủ tục để giải ngân các gói hỗ trợ”, ông Hiền cho hay.

Liên quan đến thông tin có thông tin VNA xin phá sản, ông Hiền bác bỏ và khẳng định, VNA không có bất kỳ văn bản nào xin phá sản. Với vai trò hãng hàng không quốc gia, sự đổ vỡ của VNA sẽ mang lại vô cùng nhiều hệ luỵ, không chỉ riêng với hãng mà với các khoản bảo lãnh của Chính phủ...

Theo ông Đặng Anh Tuấn, Trưởng ban Truyền thông thương hiệu Vietnam Airlines, trong giai đoạn phục hồi cao điểm hè, Vietnam Airlines đã mở 22 đường bay nội địa mới để kích cầu nội địa. Tuy nhiên, sau làn sóng Covid-19 thứ hai, các đường bay này đã phải dừng lại và mới chỉ phục hồi lại 11 đường bay.

Trong 9 tháng, Vietnam Airlines Group đã thực hiện 46.700 chuyến bay, vận chuyển gần 11,9 triệu lượt hành khách. Hiện hãng đang khai thác hơn 60 đường bay nội địa với trung bình 300 chuyến bay mỗi ngày. Sản lượng vận chuyển hành khách nội địa có thời điểm vượt 12% so cùng kỳ.

Đáng chú ý, dù quý 3/2020 ghi nhận tăng trưởng tích cực về sản lượng vận chuyển hành khách so với quý 2, nhưng doanh thu từ nội địa chỉ đạt gần 90% so cùng kỳ, dự kiến cả năm chỉ đạt 70-75% so với năm 2019. Lý do các hãng hàng không trong nước tăng tải ồ ạt, đồng thời thực hiện nhiều chương trình kích cầu nhằm thúc đẩy du lịch theo mục tiêu lớn của Chính phủ và thị trường hàng không quốc tế chưa được khai thác trở lại.