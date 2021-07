Bắc Giang: Tiêu thụ 215.852 tấn vải thiều, doanh thu hơn 6.800 tỉ đồng

Báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang sáng 9.7 cho biết, năm 2021, vải thiều Bắc Giang được đánh giá có chất lượng tốt nhất và có sản lượng lớn nhất trong những năm gần đây.

Tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ đạt 215.852 tấn (tăng trên 50.850 tấn, tương đương tăng 30,8% sản lượng so với năm 2020). Trong đó, vải chín sớm tiêu thụ đạt 58.805 tấn (tăng 11.130 tấn, tương đương tăng 23,35% so với năm 2020), vải chính vụ tiêu thụ đạt trên 157.047 tấn (tăng 39.722 tấn, tương đương tăng 33,86% so với năm 2020).

Giá bán luôn được duy trì ổn định từ đầu đến cuối vụ, bình quân của cả vụ đạt 19.800 đồng/kg, cơ bản tương đương, thậm chí có thời điểm cao hơn những năm không có dịch.

Tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước đạt 6.821 tỉ đồng, tương đương với năm có doanh thu cao nhất. Trong đó, doanh thu từ vải thiều ước đạt 4.274 tỉ đồng và từ các hoạt động, dịch vụ phụ trợ đạt khoảng 2.547 tỉ đồng.

Cụ thể, tại thị trường nội địa, vải thiều được quan tâm, mở rộng với tổng sản lượng tiêu thụ nội địa đạt 126.552 tấn (chiếm khoảng 58,6% tổng sản lượng tiêu thụ); được tiêu thụ khắp cả nước và có mặt tại hầu hết các siêu thị (BigC, Mega Market , Saigon Coop, Hapro, Aeon, Lotte, Vinmart…), trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối (Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn - TP.HCM; Dầu Giây - Đồng Nai; Hòa Cường - Đà Nẵng …) và chợ truyền thống thông qua các thương nhân, doanh nghiệp, tập đoàn bán lẻ....

Vải thiều Bắc Giang có “luồng xanh” được thuận lợi thông qua các chốt kiểm soát dịch đường bộ; hầu hết các hãng hàng không nội địa (VietNam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air) có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để quả vải được vận chuyển bằng đường hàng không đến với người tiêu dùng các tỉnh phía Nam.

Vải thiều được bán trực tuyến trên nền tảng online (Facebook, Zalo, YouTube …), hạ tầng internet trên các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn trong nước và quốc tế (Voso, Sendo, Tiki, Shopee, Lazada, Postmart, Alibaba…) với số lượng lớn nhất từ trước tới nay (sản lượng tiêu thụ đạt khoảng trên 6.000 tấn).

Về thị trường xuất khẩu, báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang cũng cho thấy, thị trường xuất khẩu được ổn định, quả vải đã khẳng định được thương hiệu, định vị được giá trị tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới , được người tiêu dùng tại các nước đón nhận và đánh giá cao. Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang đã được Nhật Bản cấp Bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Đây là nông sản đầu tiên của Việt Nam được phía Nhật Bản cấp Bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý.