'Bài toán' nào đang chờ tân Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên?

Đầu tiên, ông Diên (56 tuổi) không phải là “nhân sự tại chỗ” như các trường hợp của Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, hay như người tiền nhiệm Trần Tuấn Anh 5 năm trước.

Ông Diên cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu về vị trí công việc mới “từ bên trong” như các ông Lê Minh Hoan ở Bộ NN-PTNT, ông Nguyễn Văn Hùng ở Bộ VH-TT-DL, hay trường hợp của bà Phạm Thị Thanh Trà ở Bộ Nội vụ, hoặc như ông Trần Văn Sơn ở Văn phòng Chính phủ. Những trường hợp vừa kể trên được Bộ Chính trị điều động về làm Thứ trưởng hơn nửa năm trước. Còn tân bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thì hôm nay “về thẳng” từ Ban Tuyên giáo T.Ư.

Điểm thuận lợi là ông có bằng cử nhân kinh tế. Tuy nhiên, với tính chất là một siêu bộ quản lý từ nội thương đến kinh tế quốc tế; quản lý từ sản xuất công nghiệp đến lưu thông hàng hoá, xuất nhập khẩu,… thì chắc rằng ông sẽ phải bỏ ra không ít thời gian để tìm hiểu, để “làm quen”. Có điều, nền kinh tế với những động cơ chính là sản xuất công nghiệp, năng lượng, hội nhập kinh tế quốc tế đều đang trong một giai đoạn cần tăng tốc, không có nhiều thời gian cho sự chần chừ, và cần ông "xắn tay áo ngay".

Với bài toán xuất khẩu, có chuyên gia ví von rằng, người tiền nhiệm của ông Diên là nguyên Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã để lại cho ông một mảnh đất khá màu mỡ và trù phú! Khi mà trong 5 năm qua, xuất khẩu gắn với hội nhập kinh tế đi hết từ kỷ lục này đến kỷ lục khác cả về giá trị xuất khẩu, cán cân thương mại (xuất siêu) và mở cửa thị trường.

Nhưng, việc tận dụng cơ hội trong những hiệp định tự do vốn chưa bao giờ là điểm mạnh của Việt Nam sẽ là bài toán hóc búa cho ông Diên. Đành rằng xuất khẩu dù tăng mạnh trong mấy năm liền, nhưng nhập khẩu vẫn còn lớn và nhiều ngành công nghiệp vẫn chưa chủ động nguồn cung cấp trong nước. Bài học của dệt may, của điện tử, hay ô tô hồi tháng 4 năm ngoái khi Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng vẫn còn nóng hổi. Lợi thế cạnh tranh của hàng Việt chủ yếu vẫn dựa trên giá cả, chứ chưa phải dựa trên giá trị. Chưa có nhiều thương hiệu quốc gia tầm cỡ để hiện diện trên bản đồ thế giới một cách thường xuyên. Thậm chí, hàng Việt trong các siêu thị vẫn còn lép vế so với hàng có nguồn gốc nhập khẩu. Cho nên, liệu cánh đồng cho xuất khẩu có là bất tận, màu mỡ hay không thì “người cày” phải cần một tư duy mới.