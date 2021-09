Bài toán phục hồi kinh tế TP.HCM

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, khẳng định việc hồi phục kinh tế của TP.HCM là công cuộc rất lớn và một mình TP không thể cáng đáng nổi. Do đặc thù lối sống, văn hóa của người Sài Gòn từ xưa đến nay ít tích lũy, làm ngày nào tiêu ngày ấy, hộ kinh doanh buôn bán cá thể chiếm phần đông. Trải qua một thời gian giãn cách quá dài, từ người giàu đến người lao động nghèo đều đã sức cùng lực kiệt, thậm chí có người rơi vào cảnh thiếu đói. Nhu cầu đảm bảo an sinh xã hội của TP.HCM là rất lớn và có thể vượt ngoài sức chịu đựng của TP. Trong khi đó, giải quyết vấn đề an sinh của TP.HCM cũng là tác động phục hồi kinh tế cho các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nam bộ. Bởi TP.HCM là thị trường tiêu thụ lớn nhất của vùng trọng điểm kinh tế phía nam. Nếu hàng triệu người ở TP không thể trở lại cuộc sống bình thường, cầu không có thì tất cả mặt hàng nông sản từ các tỉnh cũng tắc nghẽn, thâm hụt lớn về đầu ra. Do đó, T.Ư cần chung tay hỗ trợ để TP.HCM sớm đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tăng cầu, kích hoạt kinh tế toàn vùng.