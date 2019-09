Bao giờ hoàn thành mở rộng cầu Kênh Tẻ?

Cụ thể, ngày 25.7, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tổ chức di dời ống cấp nước D400 bên phải tuyến và tháo dỡ ống bên trái, trả lại mặt bằng cho chủ đầu tư tiếp tục thi công. Đến nay, việc mở rộng cầu chính, cầu dẫn và đường đầu cầu (cả 2 bên) cơ bản đã hoàn thành. Đơn vị thi công đã tháo dỡ hàng rào chắn phía bên phải hướng từ Q.7 lưu thông về Q.4. Phía còn lại ngày 10.9 sẽ thu gọn, trả lại phần mặt đường chạy xe 14 m theo đúng thiết kế mở rộng.

Các hạng mục còn lại gồm lắp đặt lan can cầu chính, lan can cầu thang bộ, lát đá cầu thang bộ, sơn đường, lắp đặt biển báo, làm lề bộ hành... sẽ tiếp tục được hoàn thiện từ nay đến 15.9. Sau đó, từ 15 - 20.9, đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp khe co dãn của cầu nhưng thi công vào ban đêm nên sẽ không ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện.