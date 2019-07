Cầu Kênh Tẻ ngưng thi công chờ mặt bằng

So với cuối năm 2018, giá nhà phố tại Dĩ An hiện đã tăng 40-50%, giá căn hộ cũng tăng gấp đôi, chạm ngưỡng 30 triệu đồng/m2. Bất động sản Dĩ An sôi động khi đón hàng loạt tin tốt về vĩ mô và hạ tầng.