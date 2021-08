Bất động sản mặt bằng văn phòng, bán lẻ làm sao vượt qua dịch Covid-19

Ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng, cho biết theo thống kê, trong quý 2 vừa qua nhu cầu thuê văn phòng và công suất cho thuê văn phòng giảm so với quý 1. Thị trường văn phòng tiếp tục gặp khó khăn. Giá cho thuê văn phòng bình quân toàn thị trường giảm trong quý này. Tại TPHCM, mức giảm khoảng 1,7%. Nhiều văn phòng hạng A, B có giá thuê cao nhất chỉ 50 USD/m2/tháng, thấp thì chỉ 20 USD/m2/tháng… Cũng theo ông Dũng, mặt bằng bán lẻ cho thuê cũng giảm cả về giá và tổng lượng thuê bình quân. Tại khu vực trung tâm của Hà Nội và TPHCM, giá chào thuê trung bình tại tầng trệt, tầng 1 giảm 1,9% theo quý và 1,7% theo năm. Tỉ lệ trống trung bình tại khu vực trung tâm ở mức 10,8% do một số diện tích trống ở các tầng cao vẫn chưa tìm được khách thuê mới, bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Tỉ lệ trống này tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2020. Theo thông tin từ Vincom Retail, đơn vị này đã giải ngân 350 tỉ đồng để đồng hành, hỗ trợ các khách thuê chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Vincom Retail đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ dịch vụ giao hàng của các gian hàng ẩm thực, bao gồm: quy hoạch vị trí riêng thuận tiện dành cho tài xế giao hàng và hỗ trợ phí gửi xe trong 30 phút đầu, đảm bảo tất cả tài xế tuân thủ khuyến cáo 5K khi ra, vào trung tâm thương mại và tại khu vực lấy hàng. Đại diện Công ty CP Euro Window là chủ thương hiệu chuỗi trung tâm thương mại Melinh Plaza cho biết, đã giảm cho khách thuê 50% phí thuê mặt bằng và đang xem xét có thể miễn phí thuê 100% và chỉ tính phí dịch vụ như năm 2020 vào thời điểm giãn cách toàn xã hội…