BIDV bán hàng loạt tài sản đảm bảo thu hồi nợ

Vào năm 2015, Công ty Ô tô Xuân Kiên Vinaxuki đưa ra thông báo khẩn cấp về việc bán nhà máy sản xuất ô tô tại Mê Linh (Hà Nội) để trả nợ cho ngân hàng và tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, BIDV Chi nhánh Bắc An Giang đấu giá tài sản khoản nợ của Công ty TNHH Việt Can và doanh nghiệp tư nhân Như Ý tính đến ngày 28.11.2019 có dư nợ gốc và lãi hơn 1.153 tỉ đồng. Trong đó, số tiền gốc và lãi của Doanh nghiệp tư nhân Như Ý hơn 804,4 tỉ đồng (số tiền gốc hơn 435 tỉ đồng, tiền lãi là 369,3 tỉ đồng). Dư nợ tại Công ty TNHH Việt Can hơn 349 tỉ đồng, trong đó số tiền gốc là 157,6 tỉ đồng, tiền lãi là 191,3 tỉ đồng.