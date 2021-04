'Biển người' chen chúc ở sân bay Tân Sơn Nhất

Tắc soi chiếu?

Hình ảnh “biển người” chen chúc trước cửa khu vực an ninh soi chiếu tại nhà ga quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất hôm qua (15.4) khiến ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. Cao điểm lễ, hè chưa tới, cuối tuần cũng không phải, nhưng từ sáng sớm, hàng ngàn người đã phải vật vã xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ chưa qua được cửa an ninh. Trẻ em khóc lóc, người già vật vờ, đến người khuyết tật, ngồi xe lăn cũng không có đường đi cổng ưu tiên vì cổng nào cũng ken cứng người. Rất nhiều hành khách có mặt tại sân bay từ rất sớm nhưng gần tới sát giờ bay vẫn còn xếp hàng dài chưa tới lượt soi chiếu. Trong khi đó, số ít hành khách chen lấn, vào được bên trong vẫn phải tiếp tục miệt mài ngồi trên máy bay chờ đủ số lượng khách mới có thể khởi hành.

Các hãng hàng không cho biết đã tăng cường nhân sự tại sân bay Tân Sơn Nhất để hỗ trợ hành khách, đồng thời phối hợp với sân bay mở tối đa quầy an ninh soi chiếu, sử dụng các lối đi ưu tiên cho người già và trẻ nhỏ, yêu cầu tiếp viên phát thanh tới các hành khách đã lên máy bay để nắm thông tin nhưng tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài tới gần 13 giờ mới có dấu hiệu thuyên giảm.

Đáng nói, trái ngược tình trạng ùn tắc nghiêm trọng ở khu vực soi chiếu, phía nhà chờ bên trong sân bay vô cùng thông thoáng, nhiều hàng ghế vắng tanh. Thế nhưng, trong thông cáo báo chí mới nhất vừa phát đi, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn lý giải chung chung do nhu cầu đi lại của hành khách bằng đường hàng không tăng cao và cảng tăng cường kiểm tra an ninh.

Cách đây khoảng 2 tuần, khi tình trạng "tắc" soi chiếu nghiêm trọng dù không phải giai đoạn cao điểm diễn ra y như trường hợp sáng qua, đại diện phía cảng lý giải, có 2 lý do khiến thời gian làm thủ tục lâu hơn là lượng khách trong vài ngày nay tăng cao hơn so với thời điểm ra tết và do yêu cầu khai báo y tế dẫn tới kéo dài thời gian. Nhưng thực tế, hầu hết hành khách đi máy bay làm thủ tục check-in online đã được khuyến cáo khai báo y tế trực tuyến . Các hãng hàng không đã cắt cử nhân viên kiểm tra tờ khai y tế của hành khách ngay phía lối lên khu vực soi chiếu của sân bay.

Nhiều đại diện doanh nghiệp lữ hành bày tỏ lo ngại với nhu cầu du lịch tăng cao, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục ùn tắc nghiêm trọng vào dịp lễ 30.4 - 1.5 tới, ảnh hưởng lớn tới người dân và các doanh nghiệp du lịch. Thế nhưng cho đến nay, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chưa có kế hoạch phục vụ cao điểm lễ. Thông tin báo chí, đơn vị này cũng không nêu được hướng giải quyết cụ thể cho tình trạng này mà chỉ cho biết đã chủ động yêu cầu các hãng hàng không/đơn vị phục vụ mặt đất tăng cường nhân sự phối hợp triển khai các biện pháp nhằm giải tỏa nhanh nhất hành khách khi làm thủ tục hàng không; tại các điểm kiểm tra an ninh cảng đã bố trí thêm lực lượng hỗ trợ và mở tối đa hệ thống máy soi.

Yếu kém từ hạ tầng đến tư duy, tổ chức

Phản ánh với Thanh Niên, hàng trăm bình luận từ bạn đọc khắp nơi đều bày tỏ bức xúc với thái độ làm việc của nhân viên an ninh tại các cảng hàng không, đặc biệt là Tân Sơn Nhất: “Đóng phí an ninh soi chiếu sòng phẳng, không thiếu một xu nhưng bố trí quầy quá ít, nhân viên an ninh thì làm việc chậm và thái độ vẫn rất dửng dưng khi thấy khách quá đông”; “Sân bay thu đủ loại thuế phí rồi, tiền nhiều như thế thì lắp giùm các hệ thống check-in tự động, soi chiếu công nghệ cao. Thêm công nghệ, bớt con người thì mới nhanh được”…

Đem những ý kiến của bạn đọc gửi tới Tổng công ty Cảng hàng không (ACV), chúng tôi được một cán bộ an ninh lý giải: “Nói về phương tiện trang thiết bị, ACV cũng đầu tư trang bị tương đương các nước trong khu vực như thiết bị an ninh soi chiếu 2 chiều, thiết bị ngửi phát hiện thuốc nổ, máy quét toàn thân... Tuy nhiên mặt bằng chật hẹp quá tải là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến một số hạn chế đã nêu trên. Chính vì vậy, ACV đã được Chính phủ đồng ý cho triển khai dự án T3. Nếu nhà ga T3 hoàn thành đưa vào khai thác sẽ cơ bản giải quyết các yêu cầu công tác đảm bảo an ninh hành không, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách”.

Không phủ nhận những hạn chế về hạ tầng khiến dịch vụ tại Tân Sơn Nhất đang ngày càng đi xuống nhưng kỹ sư Nguyễn Minh Đồng - người từng tham gia góp ý xây dựng rất nhiều chính sách về hạ tầng giao thông của TP.HCM, khẳng định quan trọng nhất vẫn là tư duy và tổ chức.