Biến tướng các chiêu lừa đảo tài khoản

Nhà nước cần nghiên cứu, đưa chương trình giáo dục an toàn thông tin, an ninh mạng vào trường học ngay từ sớm giống như chương trình giáo dục an toàn giao thông. Từ đó nâng cao ý thức cho thế hệ trẻ về các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng cũng như khả năng phòng chống rủi ro để tự bảo vệ mình. Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo an ninh mạng Athena