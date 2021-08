Bộ Công an nói gì về tố giác tội phạm tại các dự án ở KCN Đồng Văn?

Theo đó, thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ký văn bản thông báo về kết quả giải quyết đơn tố giác của Công ty ATA. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã nhận được đơn tố giác tội phạm của Công ty ATA và ông Phạm Văn Ảnh với nội dung tố giác ông Trần Anh Tuấn cùng ông Phạm Như Hùng có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “trốn thuế” thu nhập doanh nghiệp… trong việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Phát triển Hà Nam (Công ty Hà Nam) và thực hiện Dự án xây dựng Khu công nghiệp và Khu nhà ở phục vụ khu công nghiệp Đồng Văn 2.

Theo Bộ Công an, đơn tố giác của Công ty ATA cũng tố giác một số công chức Nhà nước tại UBND tỉnh Hà Nam có hành vi sai phạm liên quan đến việc thực hiện dự án trên.

Sau khi nhận được đơn tố giác của Công ty ATA, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã vào cuộc kiểm tra, xác minh. Bộ Công an xác định không có dấu hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trốn thuế” như đơn tố giác tội phạm của Công ty ATA (tố giác ông Trần Anh Tuấn cùng ông Phạm Như Hùng có các hành vi: chiếm đoạt pháp nhân và con dấu của Công ty Hà Nam từ Công ty ATA; chiếm đoạt Dự án “Khu công nghiệp Đồng Văn 2" do Công ty Hà Nam làm chủ đầu tư…).