Bộ GTVT đề xuất nhà nước mua lại Tổng công ty hàng không Việt Nam

Đáng chú ý, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, xem xét lộ trình mua lại cổ phần do các cổ đông ngoài nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa (CPH) Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV), để ACV là doanh nghiệp nhà nước, tạo điều kiện đảm bảo cao nhất về an ninh quốc phòng cho hoạt động hàng không.

Theo Bộ GTVT, sau khi CPH ACV, các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được chuyển lại về nhà nước quản lý, việc bố trí kinh phí do công tác bảo trì thuộc trách nhiệm nhà nước. Nhưng từ 2016 đến nay, việc bảo trì, đầu tư, nâng cấp hạ tầng khu bay rất khó khăn, do nhà nước chưa bố trí được nguồn vốn trung hạn 2016 - 2020 cho bảo trì cũng như vốn nâng cấp cải tạo kết cấu hạ tầng hàng không. Hiện các đường cất hạ cánh, đường lăn tại các cảng hàng không có công suất khai thác lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài đã vượt tần suất khai thác so với tính toán thiết kế ban đầu, xuất hiện các hư hỏng có nguy cơ uy hiếp an toàn bay và cần phải được đầu tư nâng cấp.