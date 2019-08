Bỏ trốn được xóa nợ thuế?

Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 7 là 83.158 tỉ đồng, giảm 5,7% (tương đương gần 5.000 tỉ đồng) so với cùng kỳ năm 2018 nhưng tăng 8,9% so với cuối năm 2018.

Việc khoanh, xóa nợ đọng thuế là cần thiết, nhưng xử lý xóa nợ đọng thuế như con dao hai lưỡi, tạo tiền lệ không tốt, cổ súy cho những người nộp thuế chây ì, bỏ trốn sẽ được xóa nợ Luật sư Trần Xoa

Trong đó nợ thuế không còn khả năng thu hồi do người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan trách nhiệm hình sự, tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh , không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh lên đến 39.010 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 46,9% tổng tiền nợ thuế, tăng 11,4% (tương đương 3.992 tỉ đồng) so với cùng kỳ năm 2018, tăng 0,3% so với thời điểm 30.6.2019.