Bộ Xây dựng vẫn lạc quan về thị trường bất động sản

Theo báo cáo thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng công bố dựa trên thông tin của 34/63 tỉnh, thành phố, nguồn cung bất động sản giảm mạnh, đặc biệt là ở những đô thị lớn như TP.HCM, Đà Nẵng Chỉ riêng Hà Nội trong quý 1 có nguồn cung bất động sản tăng. Nhưng về lâu dài, xu hướng giảm nguồn cung trên phạm vi cả nước chắc chắn xảy ra. Lượng giao dịch thành công trong quý 1/2020 chỉ đạt khoảng 14% so với tổng lượng sản phẩm có trên thị trường, thấp nhất trong vòng 4 năm qua và chỉ bằng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2019. Bộ Xây dựng nhìn nhận, dù ảnh hưởng của chính sách siết tín dụng bất động sản, dịch bệnh Covid-19 nhưng giá bán bất động sản vẫn tăng so với quý 4/2019 và cùng kỳ năm 2019.