Bộ Y tế yêu cầu làm rõ thông tin mì gói Hảo Hảo chứa chất cấm bị thu hồi

Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Hùng Long vừa có công văn đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) làm rõ thông tin Ireland thu hồi 2 sản phẩm mì ăn liền hương tôm chua cay Hảo Hảo và miến ăn liền hương sườn non Good của Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam.

Liên quan đến sự việc trên, trước đó, một số báo trong nước đưa tin cơ quan an toàn thực phẩm của Ireland có thông báo thu hồi các lô sản phẩm mì ăn liền hương tôm chua cay nhãn hiệu Hảo Hảo (Hao Hao Sour-Hot Shrimp Flavour Instant Noodle Dish) và miến ăn liền hương sườn non nhãn hiệu Good (Good Spare Ribs Flavour Instant Noodle Dish) của Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam, do phát hiện thuốc bảo vệ thực vật Ethylene Oxide không được phép sử dụng tại châu Âu .