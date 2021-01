Cà Mau bị “đòi” 40 tỉ đồng tiền hỗ trợ xử lý rác thải

Liên quan vấn đề này, theo báo cáo của UBND TP.Cà Mau (đơn vị được UBND tỉnh Cà Mau giao làm đầu mối chi nguồn kinh phí hỗ trợ nhà máy rác - PV), để hỗ trợ chi phí xử lý rác cho nhà máy xử lý rác từ tháng 6.2019 trở về sau, phải đảm bảo 2 điều kiện: xác nhận khối lượng rác qua nhà máy xử lý rác giữa Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Cà Mau (nay là Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau) và Công ty Công Lý; đồng thời có xác nhận của Sở Xây dựng, Sở

Như Thanh Niên đã thông tin, từ tháng 5.2012 - 4.2019, Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau được tỉnh Cà Mau hỗ trợ tiền (từ nguồn ngân sách) xử lý rác thải trên 107,6 tỉ đồng. Bất ngờ vào tháng 8.2019, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam ông Tô Công Lý, 36 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 3.2020, Bộ Công an khởi tố (cho tại ngoại hầu tra) đối với ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty Công Lý, cũng để điều tra về hành vi trên.