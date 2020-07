'Lùm xùm' ở Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau giờ ra sao?

Liên quan vụ án, trước đó, vào đầu năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị UBND tỉnh Cà Mau cung cấp một số thông tin. Đến tháng 6.2020, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở, ngành trực thuộc cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan đến dự án Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau.

Trước đó, ngày 16.8.2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau. Đến tháng 8.2019, Cơ quan An ninh điều tra bắt ông Tô Công Lý, (36 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý) , để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý rác. Đến ngày 18.3.2020, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can cho tại ngoại đối với ôngTô Hoài Dân , Tổng giám đốc Công ty Công Lý, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.