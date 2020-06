Các hãng hàng không sẽ bay quốc tế từ tháng 7?

Hàng không thế giới rục rịch mở cửa lại Hãng Reuters hôm qua đưa tin Mỹ và Trung Quốc sẽ cho phép mỗi bên thực hiện 4 chuyến bay/tuần giữa 2 nước, trong bối cảnh nhiều nước sắp mở cửa đường bay trở lại sau khi tạm ngưng do dịch Covid-19. Hãng Delta Air Lines (Mỹ) cho biết sẽ có 2 chuyến bay/tuần từ Seattle đến Thượng Hải và 1 chuyến/tuần từ Seattle/Detroit đến Thượng Hải và Hãng United Airlines (Mỹ) cũng sẽ sớm bay đến Trung Quốc. Ngày 15.6, nhiều nước châu Âu nới lỏng các biện pháp giới hạn nội khối và dự kiến trong tháng 7 sẽ tiếp nhận hành khách từ bên ngoài khối. Tại châu Á, Hàn Quốc sẽ có tổng cộng 60 đường bay quốc tế trong tháng 7, chủ yếu đến Mỹ và các nước khác trong khu vực. Tại Nhật Bản, Hãng Kyodo dẫn các nguồn tin cho hay nước này sẽ nối lại một số chuyến bay đến VN trong tháng 6. Nhật cũng sẽ bắt đầu nối lại các chuyến bay đến các nước kiểm soát được dịch bệnh hoặc có nguy cơ thấp như Úc, New Zealand và Thái Lan. Hãng Singapore Airlines của Singapore dự kiến sẽ nối lại nhiều chuyến bay trong tháng 6 và tháng 7, với tổng cộng 27 đường bay so với thông báo trước đó là 15 đường bay, đến các nước như Hà Lan, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, New Zealand. Các hãng Qatar Airways (Qatar), Emirates (UAE) và Etihad (UAE) đã nối lại các chuyến bay thông thường giữa Sydney, Melbourne, Brisbane và Perth ở Úc đến Anh, châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Khánh An