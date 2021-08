Các Hiệp hội ngành hàng ‘cầu cứu’ Thủ tướng về giấy đi đường tại TP.HCM

Theo quy định tại Công văn 2850 của UBND TP.HCM về điều chỉnh nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội ngày 23.8, Công an TP.HCM là đơn vị in và ký cấp giấy (hoặc ủy quyền cho PC08, công an địa phương các cấp ký) cho 17 nhóm đối tượng đã được quy định tại Công văn 2800 và nhóm điều chỉnh bổ sung tại công văn 2850.