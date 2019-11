Các nhà cung cấp chuỗi Món Huế bị bác đơn kiện

Khả Hòa

Các nhà cung cấp đến cầu cứu các cơ quan trung ương NCC

Tỏ ra thất vọng, nhóm các nhà cung cấp vẫn cho biết tiếp tục đòi nợ ông Huy Nhật và những người liên quan trong công ty đến cùng. “Rõ ràng họ lợi dụng chúng tôi, lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản, nợ lên đến hàng chục tỉ đồng và không có trách nhiệm gặp chúng tôi để thương thảo, đó là hành vi có dấu hiệu lừa đảo. Nhưng cơ quan công an cho rằng, đây là tranh chấp dân sự và khuyên chúng tôi nếu cần khởi kiện thì nhà cung cấp phải gửi đơn lên tòa án. Cơ quan công an cũng cho biết là nếu tòa thấy có dấu hiệu lừa đảo mới chuyển cơ quan công an thụ lý”, một nhà cung cấp cho biết và cho rằng, khi đại diện doanh nghiệp không đứng ra giải quyết tranh chấp, rõ ràng họ đang muốn chiếm đoạt tài sản của chúng tôi, là có dấu hiệu lừa đảo, sao lại bảo dân sự được.