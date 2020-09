Cần kịch bản “đặc thù” trong thế giới biến động chưa từng có

Theo Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương, trong 12 chỉ tiêu lớn năm nay, có 4 chỉ tiêu không đạt là tăng trưởng GDP (đạt khoảng 2% so với kế hoạch là 6,8%), tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu (đạt 1% so với kế hoạch là 7%), tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị (4,39% so với kế hoạch là dưới 4%) và tỷ lệ lao động qua đào tạo (64,5% so với kế hoạch là 65%). 8 chỉ tiêu khác đều đạt và vượt so với kế hoạch.