Cận tết, thịt bò tăng giá tại Thanh Hóa

"Đến hẹn lại lên", cứ dịp tết Nguyên đán là nhiều mặt hàng tại Thanh Hóa lại tăng giá so với ngày thường.

Dạo quanh các chợ và các cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hầu hết các điểm kinh doanh đều nhộn nhịp người mua, kẻ bán, nổi bật là các loại thực phẩm, hàng hóa phục vụ ngày tết

Dù giá cao, nhưng thịt lợn là loại thực phẩm không thể thiếu trong dịp tết của nhiều gia đình Ảnh Minh Hải

Theo khảo sát của phóng viên, so với 2 tuần trước, giá thịt lợn không có nhiều biến động. Cụ thể, giá thịt ba chỉ ở các cửa hàng kinh doanh tại chợ đầu mối Đông Hương (chợ lớn nhất ở tỉnh Thanh Hóa) khoảng từ 140.000 đồng/kg; thịt thăn 170.000 – 180.000 đồng/kg; thịt nạc 170.000 – 180.000 đồng/kg, tăng so với ngày thường 20.000 đồng/kg; giá xương các loại trung bình từ 60.000 đồng – 70.000 đồng/kg, giảm trung bình so với ngày thường là 20.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Lan (thành phố Thanh Hóa) cho biết, khách hàng đến chợ mua thịt lợn chưa tăng đột biến so với ngày thường, nhưng mức vẫn là rất cao so với khi chưa có dịch tả lợn châu Phi . "Dù cao thì gia đình tôi vẫn thích và lựa chọn ăn thịt lợn, nhất là vào dịp tết với nhiều món làm từ thịt lợn, nên giá cao tôi vẫn tìm mua", chị Lan nói.

Thịt bò "lên ngôi" trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Ảnh Minh Hải

Trong khi đó, giá thịt bò các loại tăng đột biến , sức tiêu thụ cũng tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Theo đó, thịt thăn bò tăng từ 250.000 đồng/kg lên 280.000 – 300.000 đồng/kg; bò bắp hoa từ 250.000 đồng lên 300.000 đồng/kg; nạm sườn tăng từ 150.000 đồng lên 170.000 đồng/kg; thịt mông từ 240.000 đồng lên 280.000 đồng/kg.

Mặc dù giá tăng cao, nhưng sức mua và nhu cầu mua thịt bò của người dân cũng tăng, khoảng gấp 2 – 3 lần so với ngày thường.

Chị Lê Thị Hương, chủ hộ kinh doanh thịt bò tại chợ đầu mối Đông Hương cho biết; “Thường ngày tôi chỉ bán được khoảng 100 kg nhưng vài ngày nay là khoảng 300 kg thịt bò các loại. Có lẽ thịt lợn tăng giá nên nhiều người đã chọn thịt bò ”, chị Hương nói.

"Đến hẹn lại lên", nhiều loại thực phẩm và hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán tăng giá Ảnh Minh Hải

Một trong những mặt hàng được xem như đặc sản của Thanh Hóa là nem chua cũng đã tăng so với ngày thường. Chủ một cơ sở sản xuất nem có uy tín ở đường Lê Hoàn (thành phố Thanh Hóa) cho biết, giá nem chua tại đây từ 3 ngày nay đã tăng từ 5.000 đồng/cái lên 6.000 đồng/cái; nem thính thường ngày giá 20.000 đồng/cái nay tăng lên 25.000 đồng/cái, có thể vài ngày tới, giá nem cũng sẽ tiếp tục tăng.

Lý giải về giá nem tăng, hầu hết các cơ sở sản xuất đều cho biết do nhu cầu tăng cao so với ngày thường, cộng thêm giá thịt tăng, nên giá nem thành phẩm cũng tăng.

Giá cau năm nay không gây "sốt", thậm chí còn rẻ hơn dịp tết năm 2019 khoảng 30.000 đồng/kg Ảnh Minh Hải

Một số mặt hàng đặc trưng cho ngày tết cũng có nhiều biến động, như giá lá dong tăng so với thời điểm giáp tết năm ngoái. Cụ thể, loại lá dong đẹp (loại 1) giá bán buôn là 70.000 đồng/100 lá, trong khi tầm này năm ngoái giá chỉ khoảng 40.000 đồng/100 lá.

Lá dong gói bánh chưng dịp tết năm nay lại tăng cao Ảnh Minh Hải

Ngược lại, giá cau từng gây "sốt" vài năm trước thì năm nay lại giảm. Cau loại 1 bán buôn chỉ có giá 100.000 đồng/kg (dịp tết năm trước là 130.000 đồng/kg). Tương tự, giá chuối ngự năm nay cũng giảm, chỉ khoảng 17.000 đồng/kg, trong khi trước tết năm 2019 giá là 20.000 đồng/kg.

Chuối ngự năm nay cũng rẻ hơn 3.000 đồng/kg Ảnh Minh Hải

Chị Lê Thị Yến (41 tuổi), một người buôn chuối ngự tại chợ đầu mối Đông Hương, cho biết dù giá chuối ngự giảm so với năm ngoái nhưng sức mua cũng bình thường như các năm. Một số mặt hàng khác như rau, củ, quả, hoa ở Thanh Hóa cũng không có nhiều biến động so với năm 2019.

Thanh Hóa có một số vựa đào, quất nhưng không đủ cung cấp cho thị trường, nên nhiều thương lái từ các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội… đã đưa hàng về bán.

Tại Thanh Hóa, đào và quất cũng tăng giá so với năm 2019 từ 10 - 15% Ảnh Minh Hải