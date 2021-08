Cảnh báo lừa đảo 'đi chợ hộ' rồi ôm tiền đi luôn

Chị N.N.Hằng (P.11, Q.3, TP.HCM) mới đây có cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của người tên Nguyễn Văn Công tham gia vào nhóm “Đi chợ giúp dân” do Mặt trận Tổ quốc và Hội Phụ nữ phường 11 lập ra qua Zalo cho người dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Công cũng trà trộn vào đây với hình đại diện mặc đồ công an, hay trả lời những người trong nhóm và chốt đơn, nhắn mọi người chuyển đơn hàng riêng cho mình để chống trôi đơn ngay trong nhóm, trước sự chứng kiến của những người tạo lập nhóm. Chính vì vậy mà chị Hằng cũng như một số người cho rằng anh Nguyễn Văn Công là người hỗ trợ đi chợ hộ.

Đánh vào việc người dân không ra khỏi nhà mua hàng được, kẻ gian còn giả làm người bán hàng trong các nhóm trên trang mạng Facebook, Zalo để lừa đảo người đang có nhu cầu mua thực phẩm qua mạng. Chị C.T.M.L (Q.3) mới đây cũng thông tin về việc bị mất 400.000 đồng sau khi chuyển tiền mua hàng. Chị C.T.M.L yêu cầu xem hình chụp của hàng hóa thì người bán bảo hàng chưa về nhưng vẫn yêu cầu thanh toán trước. Đến khi không thấy giao hàng, liên lạc lại người bán thì bị chặn số.

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 23.8, trang mở rộng ra phục vụ cho người dân do tổ chức triển khai tăng cường, nâng cao các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh, nhất là quy định về giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó”. Trước đó, phường đã công khai thông tin số điện thoại, tên cá nhân cán bộ phụ trách về các nội dung có liên quan đến việc hỗ trợ lương thực thực phẩm, đi chợ giúp dân qua các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, do công tác quản lý trang còn hạn chế, nhân lực phục vụ công tác còn ít; đồng thời, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân nên một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản... dẫn đến kết quả không mong muốn như hiện nay. Phường đã đề nghị cơ quan chức năng (Công an phường phụ trách) phối hợp với các cơ quan cấp trên để điều ra làm rõ hành vi lừa đảo trên. Do đó, phường mong người dân nâng cao cảnh giác, chỉ liên lạc các cá nhân theo số điện thoại công khai để được hỗ trợ.