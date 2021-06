Cạnh tranh giá vé máy bay nội địa có thiếu lành mạnh?

Hàng không sẽ phục hồi từ giữa quý 3 Báo cáo Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam cho biết do 2 đợt dịch bùng phát mạnh vào đúng thời điểm bắt đầu giai đoạn cao điểm nội địa là Tết Nguyên đán và nghỉ hè, đặc biệt từ ngày 31.5 khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, vận chuyển hành khách nội địa bằng đường hàng không đã sụt giảm nghiêm trọng. Sản lượng hằng ngày sụt giảm chỉ còn 20 - 30% so với giai đoạn tháng 3 - tháng 4, thậm chí, sản lượng khách 2 tuần đầu tháng 6 chỉ đạt tỷ lệ 5 - 10% lượng vận chuyển trung bình tháng 4 trước đó. Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn khoảng 30 hãng hàng không nước ngoài từ các nước Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Trung Đông và Pháp khai thác các chuyến bay chở hàng hóa, nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, người lao động tay nghề cao, sinh viên nước ngoài... đi/đến Việt Nam. Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam cũng đưa ra dự báo tình hình năm 2021 sẽ cải thiện so với năm 2020, đặc biệt vào nửa cuối năm 2021 khi việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 được đẩy nhanh tại Việt Nam và thế giới . Đặc biệt, tại nhiều thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, châu Âu sẽ đủ điều kiện tạo miễn dịch cộng đồng, làm cơ sở từng bước mở lại thị trường quốc tế quý 3, đầu quý 4 năm nay. Dự báo thị trường hàng không Việt Nam sẽ bắt đầu phục hồi từ giữa quý 3/2021 với sản lượng thông qua các cảng hàng không năm 2021 ước đạt trên 70 triệu lượt hành khách. Mai Hà