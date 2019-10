Cao tốc Bắc - Nam: Nới tiêu chuẩn, vẫn lo

Ông Phạm Hồng Sơn, Tổng giám đốc Ban QLDA 2, cho biết sau khi phát hành hồ sơ mời sơ tuyển gói cao tốc QL45 - Nghi Sơn đã có 4 NĐT mua hồ sơ. So với vòng sơ tuyển trước đó có tới 14 NĐT cả nội và ngoại mua hồ sơ, thì con số 4 là quá ít, cho thấy các NĐT trong nước chưa thực sự quan tâm lắm. Vướng mắc lớn nhất với các NĐT trong nước vẫn là khả năng huy động vốn vay

Đại diện Ban QLDA Hồ Chí Minh cho hay hiện tại việc bán hồ sơ sơ tuyển tương đối “đắt khách”, nhưng NĐT chỉ thực sự quan tâm đến các dự án hiệu quả - lưu lượng dự báo tốt, ví dụ như các đoạn tuyến từ Thanh Hóa - Vinh hay phía nam là Phan Thiết - Dầu Giây. Những dự án dự báo lưu lượng thấp sẽ gặp bất lợi do khả năng hoàn vốn chậm, rủi ro hơn cho NĐT sẽ khó hấp dẫn.

Cũng theo ông này, trần cho vay với các dự án BOT giao thông đã tới ngưỡng, nên chỉ những dự án thực sự hấp dẫn về mặt doanh thu và NĐT uy tín thì mới thu hút được vốn vay NH.

Theo PGS-TS Nguyễn Quang Toản, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn đường bộ (ĐH GTVT Hà Nội), trước đó khi sơ tuyển quốc tế không thu hút được nhiều NĐT trong nước do điều kiện mời thầu khắt khe về vốn, tiêu chí kinh nghiệm, lãi suất… Với các điều kiện tương đối mở hơn hiện nay, NĐT trong nước có kinh nghiệm làm BOT nhưng khó khăn về tài chính, thì có thể liên danh với NĐT đủ tiềm lực tài chính để làm dự án. Tiêu chí huy động vốn vẫn là tiêu chí quan trọng nhất, vì vậy, NĐT nào không huy động được vốn vay NH, thì không nên tham gia đấu thầu.

PGS-TS Toản cho rằng, một trong những lý do khiến các NĐT mạnh không còn mặn mà khi tham gia các dự án BOT , do nhiều dự án trước đây đã không được tuân thủ đúng hợp đồng BOT đã ký kết, các vướng mắc BOT cũng chưa được cơ quan chức năng giải quyết triệt để, mà dùng quyết định hành chính can thiệp nhiều vào quá trình tăng phí… “Chủ đầu tư phải tuân thủ đúng hợp đồng khi thực hiện cao tốc Bắc - Nam thì mới tạo được lòng tin với NĐT, thu hút được các NĐT thực sự mạnh”, ông Toản nói và đề xuất với các dự án không hấp dẫn, không đấu thầu thành công, nhà nước có thể thay đổi các tiêu chí theo hướng tăng phần vốn góp của nhà nước tại dự án để đỡ gánh nặng vốn cho NĐT.