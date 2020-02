Chợ du lịch Bến Thành vắng bóng khách

Tiểu thương chợ An Đông xin giảm thuế Ngày 19.2, đại diện hơn 2.000 chủ sạp đang có hoạt động kinh doanh tại chợ An Đông (P.9, Q.5, TP.HCM) đã ký và gửi đơn xin giảm thuế lên lãnh đạo UBND Q.5. Đơn xin giảm thuế nêu rõ: Tập thể tiểu thương chợ An Đông xin giảm thuế vì doanh thu sụt giảm trầm trọng do dịch Covid-19 gây ra. Cụ thể, từ ngày mở chợ bán lại sau Tết Nguyên đán đến nay, đa số các quầy sạp không bán được hàng hóa, mãi lực tại chợ gần như bằng 0. Rất nhiều sạp mở bán nhưng 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, thậm chí từ ngày khai trương đến nay không bán được mặt hàng nào. Theo đó, tiểu thương thỉnh cầu các cấp lãnh đạo Q.5 “xem xét giảm 50% thuế hằng tháng trong thời gian từ 3 - 6 tháng (bắt đầu tính từ tháng 2.2020) cho toàn bộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ”.