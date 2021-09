Chuẩn bị thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc

Du khách phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin

Quá trình thí điểm được chia làm 2 giai đoạn.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu, Phú Quốc dự kiến đón từ 2.000 - 3.000 khách/tháng, thông qua các chuyến bay thuê chuyến. Du khách sẽ được phục vụ giới hạn trong phạm vi một số khu, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, đủ khả năng phân chia khu nghỉ cách biệt, an toàn dành riêng phục vụ cho khách du lịch quốc tế. Những địa điểm được cấp phép phục vụ du khách sẽ do Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang lựa chọn theo nội dung kế hoạch. Từ tháng thứ 4, sau khi đánh giá giai đoạn 1, nếu thực hiện tốt có thể triển khai đón khách thông qua các chuyến bay thương mại và mở rộng phạm vi, địa điểm phục vụ khách du lịch quốc tế. Ở giai đoạn này, Bộ dự tính đón từ 5.000 - 10.000 khách/tháng. Trong 6 tháng thí điểm, lãnh đạo ngành du lịch ước lượng Phú Quốc có thể đón từ 25.000 - 40.000 khách du lịch quốc tế.

Bên cạnh đó, du khách phải đăng ký tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành được Bộ và tỉnh Kiên Giang lựa chọn. Các thị trường được nhắm tới là du khách từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có tiềm năng và có độ an toàn phòng chống dịch bệnh tại một số khu vực như Đông Bắc Á, châu Âu, Mỹ, Trung Đông, châu Úc... Một số thị trường mà Bộ VH-TT-DL gợi ý như: Trung Quốc , Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Đức, Anh, Nga, Pháp. Đây là những thị trường khách tới VN nhiều và có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 cao (ngoại trừ Đài Loan, Úc có tỷ lệ tiêm chủng dưới 10%).

Theo Tổng cục Du lịch , thời gian qua, đơn vị này đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng hệ thống chứng nhận tiêm chủng vắc xin tiêu chuẩn châu Âu nhằm sẵn sàng phục vụ mở đón khách quốc tế. Hệ thống đã được tích hợp lên ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn, đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và bảo mật thông tin , hỗ trợ khách du lịch từ trước khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh rời Việt Nam.