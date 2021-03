Chung kết cuộc thi 'Hiểu đúng về tiền 2021'

Cuộc thi “Hiểu đúng về tiền năm 2021” do Vụ Truyền thông NHNN phối hợp Học viện Ngân hàng tổ chức dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Miền Bắc. Với thông điệp trang bị cho sinh viên “kiến thức, kỹ năng tài chính thông minh - smart money”, cuộc thi cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức về tài chính, ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, các sản phẩm cho vay, hạn chế tín dụng đen, đầu tư, chi tiêu, tiết kiệm, hiểu biết về đồng tiền Việt Nam… Từ đó, giúp các bạn sinh viên thay đổi nhận thức, hình thành những thói quen tốt về tài chính như thanh toán không dùng tiền mặt, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm để đầu tư, tránh tín dụng đen; đồng thời có những hiểu biết đúng đắn về giá trị đồng tiền, quý trọng giá trị sức lao động, tự tin đưa ra các quyết định tài chính hợp lý. Chủ đề cuộc thi năm nay đặc biệt nhấn mạnh về kiến thức thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng , an ninh an toàn bảo mật khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng.