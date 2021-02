Cổ đông Nhật muốn tăng sở hữu tại Petrolimex

Eneos Corporotion là công ty mẹ của Công ty TNHH Tư vấn và Holding JX Nippon Oil & Energy Việt Nam hiện đang sở hữu 103,5 triệu cổ phiếu PLX, tương đương 8% vốn. Như vậy, sau giao dịch, cổ đông chiến lược đến từ Nhật Bản sẽ nâng sở hữu Petrolimex lên 10,94% vốn. Eneos Corporation hiện là tập đoàn xăng dầu lớn nhất Nhật Bản với thị phần phân phối 47%.

Cổ phiếu PLX chốt phiên 23.2 ở mức giá 56.800 đồng/cổ phiếu, tạm tính theo giá này, doanh nghiệp dự thu về 1.420 tỉ đồng.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam báo cáo doanh thu đạt 123.924 tỉ đồng, giảm 34,5% so với năm 2019. Do chi phí tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế còn 1.235 tỉ đồng, giảm 73,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2019 và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 970 tỉ đồng, giảm 77% so với năm 2020. Sau cú giảm lịch sử xuống mức âm trong đợt bùng phát dịch Covid-19 hồi quý đầu năm 2020, giá dầu thô thế giới đang dần hồi phục trước triển vọng mới về kinh tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát nhờ vắc xin; cũng như động thái tiếp tục kiềm chế nguồn cung của các nhà sản xuất. Hiện nay, giá dầu phục hồi lên trên 60 USD/thùng được dự báo sẽ hỗ trợ mạnh cho kết quả kinh doanh của Petrolimex trong năm 2021.