'Anh cả' xăng dầu lãi lớn nhờ tỷ giá giảm

Cụ thể, trong quý 3/2019, Petrolimex đạt doanh thu thuần 48.640 tỉ đồng, tăng hơn 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2019 đạt 1.112,2 tỉ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận của công ty mẹ trong quý 3/2019 lại giảm 28% so với cùng kỳ năm trước còn 393,3 tỉ đồng.