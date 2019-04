Cổ đông Sacombank bức xúc không chia cổ tức

Một số cổ đông cho biết, nhiều năm nay ngân hàng đã không chia cổ tức và đề nghị nhà băng này điều chỉnh lại tỷ lệ thưởng 20% cho cán bộ công nhân viên xuống 10% và giảm thù lao cho hội đồng quản trị (HĐQT) còn một nửa, phần còn lại chia cổ tức cho cổ đông.

Ông Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank trả lời các cổ đông rằng: "Tôi là cổ đông lớn nhất của ngân hàng nên tôi cũng mong có cổ tức. Tuy nhiên Sacombank đang trong quá trình tái cơ cấu nên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chưa cho phép chia cổ tức". Liên quan đến đề nghị giảm tỉ lệ thưởng cho cán bộ công nhân viên, ông Dương Công Minh phân trần, trong kỳ đại hội đồng thường niên năm 2018, các cổ đông đã thông qua việc thưởng 20% trên phần vượt kế hoạch để khuyến khích cán bộ công nhân viên. Các cổ đông hay chính xác là ông bà chủ của ngân hàng nên thực hiện.

Còn thù lao cho HĐQT, trước đây HĐQT có 11 thành viên nay còn 7 thành viên, những thành viên còn lại làm công việc của các thành viên đã nghỉ. Dù vậy, thù lao trong năm 2018, HĐQT đã không sử dụng hết và khả năng năm 2019 cũng vậy. Sacombank đang thực hiện tái cơ cấu nhưng là ngân hàng có lợi nhuận nên phải thực hiện trích lập các quỹ theo quy định. “Trong đề án tái cơ cấu mới, chúng tôi xin NHNN được chia cổ tức và hiện đang chờ phản hồi”, ông Minh nói.

Giải thích thêm về việc không chia cổ tức dưới góc độ của nhà quản lý, ông Võ Văn Thuần - Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN nói : Do Ngân hàng TMCP Phương Nam yếu kém sáp nhập vào Sacombank nên tài sản không sinh lời của Sacombank lên đến 90.000 tỉ đồng. Trước đây có tình trạng “ăn trước trả sau”, lãi dự thu còn trên tài khoản nên muốn xóa khoản này phải có nguồn "tiền tươi thóc thật". Chính vì vậy, NHNN báo cáo Chính phủ đưa Sacombank vào diện cơ cấu theo lộ trình 5 - 10 năm. NH tái cơ cấu thì không được chia cổ tức theo quy định

Không đồng ý, một nhà đầu tư tên Cúc phản ứng: “NHNN đã cho Ngân hàng Phương Nam sáp nhập vào Sacombank, để ông Trầm Bê vào và dẫn Sacombank đến tình trạng như ngày nay. NHNN cần làm sao để cổ đông Sacombank có được cổ tức chứ?'. Sau khi ông Dương Công Minh trấn an nhà đầu tư này bình tĩnh, ông Võ Văn Thuần chia sẻ: “Nhà nước có chủ trương ngân hàng sáp nhập nhưng 2 ngân hàng sáp nhập với nhau hay không còn có sự đồng ý và ra nghị quyết của các cổ đông của chính NH đó chứ NHNN không bắt buộc. Dựa trên đề nghị của cổ đông, NHNN mới chấp thuận cho việc sáp nhập”.

Ông Dương Công Minh trấn an : “Chúng tôi sẽ vận động tối đa để NHNN chấp thuận cho việc chia cổ tức, còn quyết định cho Sacombank chia hay không là do NHNN. Qua 2 năm tham gia vào Sacombank, tôi thấy rằng Sacombank đã lấy lại được vị thế của mình. Việc tái cơ cấu ngân hàng sẽ sớm hơn lộ trình đề ra”.

Mặc dù là ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu nhưng Sacombank thu về khoản lợi nhuận sau thuế trong năm 2018 lên 1.700 tỉ đồng, tăng 51,5% so với năm trước. Ngoài ra, kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank năm 2018 với tổng tài sản đạt 406.041 tỉ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm; tổng nguồn vốn huy động đạt 370.136 tỉ đồng, tăng 6,4%; tổng dư nợ tín dụng đạt 257.172 tỉ đồng, tăng 14%; tỷ lệ nợ xấu giảm từ 4,59% xuống 2,11%... Dự kiến năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Sacombank là 2.650 tỉ đồng; tổng tài sản lên 455.500 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2018; tổng nguồn vốn huy động đạt 423.600 tỉ đồng, tăng 14%; tổng dư nợ tín dụng đạt 418.600 tỉ đồng, tăng 16%...