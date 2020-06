Cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Việc các tập đoàn lớn dịch chuyển chuỗi sản xuất khỏi Trung Quốc cộng với Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU ( EVFTA ) và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) dự kiến có hiệu lực từ tháng sau được coi là cơ hội để Việt Nam “đón đại bàng” đến đầu tư cũng như mở ra cơ hội cho doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng mới.

Ông Lê Tiến Trường , Tổng giám đốc Tập đoàn dệt may (Vinatex)

Đại diện của Thaco kể công ty này ban đầu dự tính hằng năm tự sản xuất khoảng 30.000 bộ cản xe cho số xe Kia Sorento mà Thaco bán tại Việt Nam. Kia đồng ý, song ban đầu chỉ cho Thaco thương thảo với nhà cung cấp cản xe, sau đó Thaco mới được tự sản xuất. Nhưng sau đó, do sản phẩm tốt, giá cạnh tranh, chính nhà cung cấp này đã quay lại đặt hàng để bán sản phẩm này cho một số nhà lắp ráp khác. Vị này cho biết Thaco đã có nhiều linh kiện được tham gia chuỗi sản phẩm của các hãng xe toàn cầu. “Chúng ta phải đi từ những sản phẩm dễ, có lợi thế rồi mới tiếp cận các sản phẩm có giá trị cao hơn”, vị này lưu ý.

Đặc biệt, với việc Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn EVFTA và EVIPA giữa Việt Nam và EU vào hôm qua (8.6) thì cơ hội này càng lớn hơn. Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho rằng bên cạnh những lợi ích về thị trường xuất khẩu, tăng trưởng GDP, một trong những nội dung được ông nhấn mạnh khi báo cáo trước Quốc hội là với việc thực thi các hiệp định, DN Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận các chuỗi cung ứng mới thay thế cho các chuỗi cung ứng truyền thống vốn đang bị đứt đoạn hoặc đình trệ do dịch Covid-19 thời gian vừa qua. Đồng thời, cũng là cơ hội tốt giúp Việt Nam lấp đầy chỗ trống trong các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Chỉ trong 2 tháng qua, lãnh đạo Bộ Công thương liên tiếp làm việc với Cục Công nghiệp, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, châu Mỹ... để yêu cầu bám sát tình hình, nắm bắt các dấu hiệu chuyển dịch thị trường cũng như các chuỗi/mặt hàng mà DN nội có cơ hội “chen chân”, nhất là gắn với các thuận lợi về thị trường khi các hiệp định thế hệ mới đang được thúc đẩy để sớm đi vào thực thi.

“Tuy nhiên, hiệp định, việc hoàn thiện thể chế mới là điều kiện cần. Nhà nước sẽ làm tốt nhất để đáp ứng điều kiện cần này. Còn điều kiện đủ đó là năng lực cạnh tranh của DN và không ai có thể làm thay DN được”, ông Tuấn Anh nói ngay sau khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua.

Chia sẻ thêm về cơ hội xuất khẩu sau khi hiệp định đi vào thực thi, ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, cho biết với dệt may, quy mô thị trường EU lên tới 250 tỉ USD, nhưng năm 2019 thì DN Việt mới xuất vào đạt 1,3 tỉ USD, khoảng 2%. Do đó, khi hiệp định có hiệu lực thì với việc 42% dòng thuế của dệt may về 0 ngay lập tức sẽ là cơ hội vô cùng lớn, nhất là khăn tay, khăn choàng, đồ tơ tằm... Tương tự là da giày, với việc có tới 37% dòng thuế về 0 ngay sẽ là lợi thế rất lớn cho giày vải, giày cao su, giày thể thao của Việt Nam bởi đây là thị trường mà năm qua da giày xuất khẩu tới hơn 30% giá trị. Đây lại là những sản phẩm mà EU chấp nhận quy tắc xuất xứ khá linh hoạt.