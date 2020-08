Cổ phiếu nhiều ‘ông lớn’ bị hạn chế giao dịch

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), có 9 cổ phiếu sẽ bị hạn chế giao dịch do không công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong thời gian 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và không có biện pháp khắc phục. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT), Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP (VSF), CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (KGM), CTCP Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex - LGM), CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (DSC)… Các cổ phiếu này chỉ được phép giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. Trước đó, các cổ phiếu này đã bị tạm ngừng giao dịch trong 3 phiên (từ ngày 4 - 6.8).

Hiện tại, có 167 công ty nằm trong bảng cảnh báo trên hệ thống giao dịch UPCoM. Trong đó, có 14 công ty vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỉ đồng, 142 công ty bị hạn chế giao dịch và 11 công ty bị đình chỉ giao dịch.

Nhiều cổ phiếu trong danh sách nói trên rất ít có giao dịch và đang dưới mệnh giá. Riêng cổ phiếu VGT của Tập đoàn Dệt may Việt Nam có giao dịch sôi động nhất với khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất đạt hơn 67.000 cổ phiếu/phiên. Do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 , lũy kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu của Tập đoàn Dệt may Việt Nam giảm 24,5% so với cùng kỳ, đạt 7.046 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 276 tỉ đồng, giảm 20,7% so với nửa đầu năm 2019. Tổng công ty Lương thực miền Nam cũng báo quý 1/2020 bị lỗ gần 117 tỉ đồng dù doanh thu vẫn đạt 2.206 tỉ đồng do bị tạm ngưng xuất khẩu gạo vì ảnh hưởng của dịch Covid -19, tăng chi phí bảo quản lưu kho và các chi phí khác. Cổ phiếu VSF của công ty đang có giá 6.100 đồng và khối lượng giao dịch bình quân trong 10 phiên gần nhất chỉ đạt 890 cổ phiếu/phiên…