Hơn 50% doanh nghiệp niêm yết không tuân thủ công bố thông tin

Đây là sự kiện thường niên do đơn vị này thực hiện và năm nay là năm thứ 9 diễn ra với sự bình chọn trực tuyến của nhà đầu tư và các định chế tài chính.

Kết quả cuộc khảo sát 713 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn TP.HCM và Hà Nội, có 259 đơn vị tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ công bố thông tin, tương ứng tỷ lệ 36,33%. Như vậy có đến 454 doanh nghiệp còn lại không tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin.

Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp đạt chuẩn năm nay giảm 2,45% so với năm 2018 dù số doanh nghiệp niêm yết được khảo sát tăng thêm 7 đơn vị. Điều này cho thấy tình hình tuân thủ về công bố thông tin vẫn chưa được nhiều doanh nghiệp chú trọng.

Trong tổng số 259 doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin 2019, có 45 đơn vị được bình chọn dựa trên các tiêu chí như thanh khoản tốt, tuân thủ các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ, thu hút được nhà đầu tư nước ngoài và chính sách cổ tức . Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của 45 doanh nghiệp này cũng tăng trưởng tốt với tổng doanh thu đạt 487.412 tỉ đồng, tăng 13,6% và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 51.140 tỉ đồng, tăng 10,9% so với năm 2017.

Các doanh nghiệp được bình chọn được chia làm 3 nhóm theo giá trị vốn hóa gồm Large Cap, Mid Cap và Small & Micro Cap. Chẳng hạn dẫn đầu Top 3 nhóm Large Cap Large Cap do các định chế tài chính bình chọn gồm Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động - MWG, Tập đoàn Vingroup - VIC và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - NVL. Tuy nhiên Top 3 doanh nghiệp do nhà đầu tư bình chọn gồm có Công ty cổ phần Tập đoàn Masan - MSN, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - STB, Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPB.