Có thể khởi tố hình sự chủ đầu tư chung cư Long Phụng Residence

Hệ quả của việc bán nhà trên giấy

Liên quan đến việc chủ đầu tư dự án chung cư Long Phụng Residence (quận Bình Tân, TP.HCM) bỏ trốn sau khi đem một căn hộ bán cho nhiều người, mới đây Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã. Tuy nhiên, điều khiến những người mua căn hộ tại đây lo lắng không biết quyền lợi của họ ra sao khi dự án đã đem thế chấp tại ngân hàng Sacombank còn vụ án vẫn chưa được đem ra xét xử.

Ông Đỗ Đình Thiện, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết việc giao dịch mua bán căn hộ giữa Công ty cổ phần Địa ốc Bình Tân với người dân tại chung cư Long Phụng là giao dịch dân sự, chủ đầu tư ký hợp đồng trực tiếp với người dân nên chính quyền địa phương không nắm được quá trình giao dịch, tiến độ như thế nào.

"Đơn tố cáo người dân gửi trực tiếp cho công an thành phố chứ không gửi cho chính quyền địa phương. Chúng tôi nắm được thông tin qua công an Bình Tân khi trao đổi với công an thành phố. Khi đã nắm được thông tin chúng tôi đã trực tiếp mời người dân về UBND quận để nắm được nguyện vọng của họ và đề nghị người dân thực hiện một số yêu cầu của địa phương. Chúng tôi đã có kiến nghị với công an thành phố tiếp tục tiếp nhận đơn, tiếp tục điều tra để sớm có câu trả lời chính thức cho người dân được biết", ông Thiện cho hay.