Có xảy ra tình trạng cắt điện luân phiên trong những tháng nắng nóng đỉnh điểm?

Xăng dầu liên tục tăng giảm, vậy sao điện dựa vào xăng dàu mà không tăng giảm theo? Ông Võ Quang Lâm cho rằng điều chỉnh giá điện thực hiện theo Nghị định 24 của Thủ tướng, theo đó chi phí đầu vào của EVN tăng giảm 3% thì xem xét báo cáo Bộ Công thương điều chỉnh giá điện. Liên quan đến giá xăng dầu tăng giảm trong thời gian qua mà giá điện chưa giảm, lý do trong 70.000 MW có 25% năng lượng tái tạo, giá năng lượng tái tạo được nhà nước quy định cố định trong 20 năm. Cụ thể, trước 30.6.2020, giá điện 9,35 cent, tương đương 2.100 đồng/kWh; giá điện mặt trời mái nhà 8,38 cent, 1.900 đồng/kWh; dự án trang trại giá 7,09 cent. Phần 75% điện còn lại được chia đều cho nhiệt điện than, khí, lĩnh vực này không liên quan đến xăng dầu. Trong kịch bản cực đoan năm 2020, khi chưa có dịch Covid-19, không có huy động đến dầu, còn than đá theo giá thế giới. EVN sẽ triển khai nhiều giải pháp để giá điện không thay đổi