Con đường mang tên vị tướng...

Q.Tân Phú có quyết định ngày 5.11.2003 thì ngày 2.12 cùng năm được chính thức chia tách để thành lập. Vẫn thường hay đi về qua con đường Lê Trọng Tấn, ngược lên Bình Chánh qua giao lộ Lê Trọng Tấn - Nguyễn Thị Tú, một ngày của năm 2016, tôi rất mừng khi nghe tin có dự án mở rộng nút giao thông khu vực này. Và quả thực, đường đi đã thông thoáng hơn. Nhưng 3 năm qua với áp lực dân số quá lớn, phía đường Lê Trọng Tấn thuộc Q.Tân Phú thì vẫn rộng thoáng, còn lọt vô “nút thắt” của đường Nguyễn Thị Tú để lên một vùng đất mênh mông của Bình Chánh, lại vô cùng gian nan.

Hiện thành phố đang định hướng sẽ nâng đơn vị hành chính của 4 huyện lên cấp quận (gồm Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi), tầm nhìn này là vô cùng cần thiết. Điều phải lựa chọn cho đến năm 2030 thì bây giờ đã phải tính đến. Bởi, các chuyên gia hàng đầu của TP.HCM đều cho rằng tư duy phát triển cục bộ tùy vào thế mạnh của quận, của phường là một cách tư duy... phản quy hoạch. Từ đó, để thấy rằng con đường Lê Trọng Tấn rộng dài sẽ phải đấu nối với một con đường dài rộng tương tự.

Bởi theo số liệu điều tra mới nhất thì Bình Chánh vẫn là một huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất trong số 24 quận huyện của TP.HCM. Một mai khi nâng lên cấp quận thì hướng phát triển sẽ rất mạnh mẽ. Nếu không kết nối liên vùng, phía tây thành phố sẽ lại trở thành một miền đất xộc xệch, phát triển giẫm vào vết xe cũ là... cục bộ!

Trước năm 2003, lúc chưa tách quận, thì dân số Q.Tân Bình hơn 600.000 người, là đơn vị hành chính quận, huyện có số dân đông nhất nước. Nhưng theo con số thống kê công bố vào ngày 11.10 vừa qua, cả 2 quận có 959.000 người, và số dân của Q.Tân Phú đã vượt qua Q.Tân Bình, là 485.000 so với 474.000.

Một quận được mang tên mới đã phải dung chứa một số lượng dân gần bằng một vài thành phố thuộc tỉnh, cho thấy sức phát triển “nóng” đến dường nào. Nếu như không có những quyết sách phát triển hạ tầng giao thông thì người dân sẽ khó có đủ chỗ để an cư lạc nghiệp. Và trong tương lai, do quỹ đất vẫn còn ở một số khu vực, khi các dự án thành hình, đi đôi với sự phát triển kinh tế và đóng góp vào doanh số hằng năm của thành phố, dòng người nhập cư vào Q.Tân Phú phải nhận được sự thụ hưởng nhiều hơn nữa về các mặt an sinh - xã hội. Điều này như một sự thúc bách rất lớn đối với những nhà lãnh đạo, để không bị động trước những tình thế khó bề ngăn cản, một khi người dân vẫn có quyền cư trú nơi nào mà mình thấy thuận tiện!