Công ty do Tập đoàn T&T của bầu Hiển sở hữu 40% lên niêm yết

Kết quả kinh doanh sau 9 tháng năm 2019, VinaFor đạt doanh thu thuần gần 1.296 tỉ đồng, giảm 7% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 384,6 tỉ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lợi nhuận quý 3/2019 giảm mạnh 47% so với cùng kỳ năm trước khi chỉ còn 184,8 tỉ đồng. Nguyên nhân được công ty giải thích là tình hình tiêu thụ sản phẩm quý 3/2019 của một số công ty có vốn góp không thuận lợi dẫn đến doanh thu và lợi nhuận sụt giảm.