Co.opmart được xác nhận là hệ thống siêu thị thuần Việt lâu đời nhất

Thương hiệu Co.opmart là siêu thị thuần Việt trực thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) được vận hành theo mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã. Co.opmart Cống Quỳnh là siêu thị đầu tiên được khai trương đưa vào hoạt động năm 1996 tại quận 1, TP.HCM và được xem là nền tảng ban đầu quan trọng giúp định hình phát triển bán lẻ hiện đại thuần Việt cho đến tận ngày nay.

Trải qua gần 3 thập kỷ nhiều biến động của thị trường bán lẻ Việt Nam, dù nhiều thương hiệu siêu thị trong nước lẫn quốc tế đều hoạt động cầm chừng, hoặc lần lượt biến mất do hoạt động không hiệu quả nhưng hệ thống siêu thị Co.opmart vẫn đều đặn phát triển. Điểm đặc biệt của thương hiệu Co.opmart là hoàn toàn do các xã viên Việt Nam vận hành, theo đuổi chính sách ưu tiên hàng đầu cho hàng hóa sản xuất trong nước, có chất lượng, dịch vụ, giá cả phù hợp, kinh doanh theo hướng tiêu dùng có trách nhiệm và nhanh chóng bắt kịp các xu hướng bán lẻ quốc tế.

Sau 25 năm, Saigon Co.op đã nâng tổng số lượng siêu thị Co.opmart đi vào hoạt động cao hơn 128 lần so với ban đầu. Quy mô phân bố Co.opmart cũng được mở rộng từ TP.HCM đến 45 tỉnh thành trên khắp cả nước. Hiện chuỗi siêu thị Co.opmart cùng với các mô hình bán lẻ hiện đại khác của Saigon Co.op được xem là xương sống của hệ thống phân phối hàng Việt Nam nói chung và hàng nhu yếu phẩm bình ổn giá nói riêng với quy mô quốc gia, góp phần quan trọng trong việc can thiệp bình ổn giá cả thị trường, ổn định an sinh xã hội.