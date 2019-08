Cư dân The Harmona mỏi mòn chờ sổ đỏ

Dù đã dọn về sống gần 6 năm nhưng nhiều cư dân chung cư The Harmona (21 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM) do Công ty cổ phần Vật tư Xuất nhập khẩu Tân Bình (TAMEXIM) và Công ty cổ phần Thanh Niên làm chủ đầu tư đang phải kêu cứu khắp nơi vì chưa được cấp sổ đỏ

Trong đơn kêu cứu gửi đến Báo Thanh Niên và nhiều cơ quan chức năng khác, ông Nguyễn Long Khánh, Trưởng Ban quản trị chung cư The Harmona, cho biết chung cư có tổng số 581 căn hộ, từ quý 2/2013 chủ đầu tư bắt đầu bàn giao những căn hộ đầu tư tiên cho cư dân. Việc bàn giao căn hộ trễ hơn 1 năm so với cam kết trong hợp đồng của chủ đầu tư. Đến nay chủ đầu tư mới cấp sổ đỏ cho 321 căn hộ từ tầng 2- 18 của chung cư và ngưng lại mà không rõ lý do vì sao.