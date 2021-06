Cục Điều tiết điện lực phản hồi chính thức về hóa đơn tiền điện tăng

Theo Cục Điều tiết điện lực, hiện tư vấn đề án cải tiến biểu giá bán lẻ điện đang cập nhật số liệu tính toán, đánh giá tác động và đề xuất các phương án cải tiến biểu giá hợp lý, phù hợp thực tế nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Trên cơ sở đó, Bộ Công thương sẽ lựa chọn phương án phù hợp và sẽ lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan có liên quan để hoàn thiện hoàn thiện các phương án sửa đổi Quyết định 28/2014 trước khi báo cáo Chính phủ.

Ngoài ra, với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Cục Điều tiết điện lực cũng thông tin đơn vị này đã yêu cầu EVN đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền phổ biến chính sách giá điện và quy định về biểu giá bán điện; nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc khách hàng; thực hiện tốt công tác phúc tra chỉ số công tơ và thông tin sớm nhất đến khách hàng. “Thực tế thời gian qua, EVN đã áp dụng rất hiệu quả công nghệ thông tin , các ứng dụng về theo dõi tiền điện giúp khách hàng biết rõ lượng điện tiêu thụ để có thể điều chỉnh hợp lý trong sử dụng hằng ngày. Ứng dụng này cũng giúp cảnh báo nếu lượng điện tiêu thụ của khách hàng tăng cao.

Bộ Công Thương khuyến cáo các hộ gia đình, cơ quan, công sở, doanh nghiệp và người dân sử dụng điện áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện; sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ đặt ở mức 26-27 độ C trở lên, sử dụng kết hợp với quạt để tiết kiệm điện. Ngoài ra, tắt bớt các thiết bị không sử dụng, không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn như điều hòa, bếp đun điện để hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường.