Cuộc “đổi màu” ngoạn mục của vùng đất “vàng đen”

“Bí kíp” nào để một vùng đất với nền kinh tế chủ yếu dựa vào than đá lại có sự bứt phá ngoạn mục là vấn đề nhiều người quan tâm, đặc biệt là trong giai đoạn khởi động chu kỳ kinh tế mới 2020 - 2025.

Ít ai biết rằng rất nhiều nhà đầu tư lớn đang có mặt tại Quảng Ninh hiện nay cũng chính là những người đã có mặt tại cuộc xúc tiến đầu tư đầu tiên do tỉnh này tổ chức đầu năm 2012 với slogan “Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa”. Người Quảng Ninh vẫn coi đây là cuộc xúc tiến thương mại lịch sử, bởi đó là hoạt động đầu tiên của lãnh đạo tỉnh này sau khi Bộ Chính trị chính thức phê duyệt đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ "nâu sang xanh".

PGS-TS Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thời điểm đó), nhớ lại năm 2011 khi ông xuống nhận nhiệm vụ ở Quảng Ninh là năm kinh tế Việt Nam cực kỳ khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới từ cuối năm 2008. Thu ngân sách của tỉnh thời đó 70% từ than, 20% từ sản xuất kinh doanh và 10% từ đất, nên nói chuyển từ “nâu” sang “xanh” (từ khai khoáng sang phát triển du lịch, công nghiệp) không ai tin bởi ngành than đã ăn sâu trong tiềm thức, tư duy của người Quảng Ninh cả trăm năm. Để thay đổi là cực kỳ khó khăn.