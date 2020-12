Cuối năm cảnh giác lừa đảo

Ngày 15.12, Bộ Công an thông tin Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an TP.HCM phá chuyên án, bắt giữ một đối tượng người VN trong đường dây lừa đảo gần 400 tỉ đồng.