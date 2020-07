Đà Nẵng: Đấu giá nhiều lô 'đất vàng' có diện tích 'khủng'

Ngày 23.7, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định 2487 phê duyệt danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP năm 2020.

Những lô đất có diện tích “khủng” được mang ra đấu giá có thể kể đến : khu công viên phần mềm số 2 rộng 24.452 m2 (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu); dự án tổ hợp pháo hoa quốc tế Đà Nẵng rộng 225.923 m2 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn); khu phức hợp trung tâm tài chính, thương mại, vui chơi giải trí, casino và chung cư cao cấp rộng 61.767 m2 (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà).

Bảy lô đất còn lại, gồm: lô A2.1 Khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông rộng 7.167,5 m2 (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà); lô A2-2 Khu dân cư An Hòa 4 rộng 9.525 m2 (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà); lô A1.1 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt rộng 4.165,6 m2 (P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà); lô A9 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt rộng 1.608 m2 (P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà); lô A2-1 Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Thọ Quang rộng 2.212,4 m2 (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà); lô HH2-1 Khu dân cư An Hòa rộng 4.362,3 m2 (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ); lô A1-12 Khu C - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ rộng 4.112 m2 (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ).

UBND TP.Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP căn cứ danh mục này thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng TP lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đất chưa có chỉ tiêu xây dựng, báo cáo Sở Xây dựng thẩm tra, trình UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt.